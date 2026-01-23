中国2025年のグリーン証書発行数、29億4700万件に

国家エネルギー局が22日に発表したデータによると、中国が2025年に発行したグリーン電力証書（以下、「グリーン証書」）は29億件を超え、再生可能エネルギーの開発・利用水準が継続的に向上した。中央テレビニュースが伝えた。

同局の最新データによると、2025年通年で、中国は合計29億4700万件のグリーン証書を発行し、うち取引可能なグリーン証書は18億9300万件。12月単月では、発行数は2億1100万件となり、うち取引可能なグリーン証書の比率は71.32％に達した。取引状況を見ると、2025年の全国におけるグリーン証書の取引件数は計9億3000万件で、うちグリーン電力取引に伴うグリーン証書は2億5000万件だった。

グリーン証書は、再生可能エネルギーによって発電された電力の「電子身分証明書」のことだ。グリーン証書1件は、再生可能エネルギー電力量1000キロワット時（kWh）に相当する。グリーン証書の発行数および取引量の急速な拡大は、中国における再生可能エネルギーの開発・利用水準の継続的な向上を示している。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年1月23日