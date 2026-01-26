「中国海警局に深く感謝」　中国海警によるフィリピン人遭難船員の引き渡しが完了

中国海警局は23日以降、中国の黄岩島（スカボロー礁）周辺海域において、転覆した外国籍貨物船から海に転落した船員の捜索・救助にあたってきた。現在までに17人の救助に成功したが、うち2人は不幸にも死亡が確認され、依然として4人が行方不明となっている。

「助けてくれた中国海警局に感謝している。私たちはもう安全だ」

現場のフィリピン側捜索・救助船からの要請を受け、中国海警局の艦船「東沙」による統一的な組織・指揮のもと、中国海警局の「東沙」「三門」両艦船は1月25日午後2時43分、事故発生海域で、フィリピン沿岸警備隊の艦船「9701号」への船員引き渡しを無事完了した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月26日