南部戦区が黄岩島周辺の中国領海・領空等で戦闘即応性パトロールを実施
人民網日本語版 2025年12月01日14:02
中国人民解放軍南部戦区は11月29日、海空部隊を派遣し、中国の黄岩島の領海・領空及び周辺海空域で戦闘即応性パトロールを実施した。11月以降、南部戦区部隊は海空部隊を派遣して中国の黄岩島領海周辺海空域における哨戒を持続的に強化し、管制をさらに強化して、国家の主権と安全を断固として守り、南中国海地域の平和と安定を断固として維持している。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年12月1日
注目フォトニュース
関連記事
- フィリピン公船による中国海警局船への悪意ある衝突の現場映像を中国側が公開
- フィリピンのトレンティーノ元上院議員に中国が制裁
- 外交部「黄岩島国家級自然保護区設置へのフィリピンの『抗議』は受け入れず」
- フィリピン船が黄岩島周辺海域に侵入、中国海警局報道官が談話発表
- フィリピンの鉄線礁不法上陸について中国海警局報道官が談話発表
- 南部戦区報道官「南中国海を撹乱するいかなる軍事行動も完全掌握」
- フィリピンが頻繁に域外勢力と「合同パトロール」実施、南部戦区のコメント
- 黄岩島周辺の中国領海に比フリゲートが不法侵入、南部戦区報道官が談話発表
- 黄岩島国家級自然保護区の新設を国務院が承認
- 米艦が中国の黄岩島領海に不法侵入 南部戦区報道官「米軍の行動は南中国海の平和と安定を深刻に損なった」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn