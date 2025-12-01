南部戦区が黄岩島周辺の中国領海・領空等で戦闘即応性パトロールを実施

中国人民解放軍南部戦区は11月29日、海空部隊を派遣し、中国の黄岩島の領海・領空及び周辺海空域で戦闘即応性パトロールを実施した。11月以降、南部戦区部隊は海空部隊を派遣して中国の黄岩島領海周辺海空域における哨戒を持続的に強化し、管制をさらに強化して、国家の主権と安全を断固として守り、南中国海地域の平和と安定を断固として維持している。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月1日