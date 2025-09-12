外交部「黄岩島国家級自然保護区設置へのフィリピンの『抗議』は受け入れず」

外交部（外務省）の林剣報道官は11日の定例記者会見で、中国による黄岩島国家級自然保護区の設置に、フィリピン外務省が「強く抗議」したことに関する質問に対し、「中国はフィリピン側の不当な非難といわゆる『抗議』を受け入れない。フィリピン側に対し、主権を侵害する挑発を行い、勝手に騒ぎ立てるのを確実に止めるよう促す」と表明した。

林報道官は「黄岩島は中国固有の領土であり、黄岩島国家級自然保護区の設置は中国の主権の範囲内の事である。その目的は黄岩島の生態環境を保護し、黄岩島の自然生態系の多様性や安定性、持続性を維持することであり、中国の国内法と国際法に合致している。また、責任ある大国として積極的に生態環境を保護し、持続可能な発展の実現を後押しする中国の使命とコミットメントを十分に体現するものでもある」と説明。

「フィリピンの領土範囲はすでに一連の国際条約によって確定しており、黄岩島がこれまでその中に含まれたことはない。中国はフィリピン側の不当な非難といわゆる『抗議』を受け入れない。フィリピン側に対し、海上情勢の複雑化要因を増やさぬよう、主権を侵害する挑発を行い、勝手に騒ぎ立てるのを確実に止めるよう促す」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月12日