黄岩島国家級自然保護区の新設を国務院が承認

黄岩島国家級自然保護区の新設を承認する国務院の回答が10日、中国政府網に掲載された。黄岩島国家級自然保護区の設立は、黄岩島の自然生態系の多様性と安定性、持続性の維持にとって重要な保障となる。中国新聞社が伝えた。

回答は、関係当局と地方政府が「中華人民共和国自然保護区条例」や自然保護地の建設・管理に関する規定を厳格に実施し、生態環境保護責任を厳格に履行し、組織指導と協調を強化し、管理機構を整備し、自然保護区に関わる様々な違法・不正行為に対する監視、管理、取締りを強化することで、各管理措置の実行を確保し、国家級自然保護区の整備・管理水準を不断に高める必要があることを明確にしている。

また、国家林草局も10日夜、黄岩島国家級自然保護区の面積、範囲、機能区分を発表した。

黄岩島国家級自然保護区は海南省三沙市に位置し、面積は3523.67ヘクタール。このうち「核心区」の面積は1242.55ヘクタール、「実験区」の面積は2281.12ヘクタールで、主な保護対象はサンゴ礁生態系となっている。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月11日