＜企画＞2025年の経済情勢に関するデータを発表　中国

「中国はこのほど、関連データを発表し、2025年の経済情勢に関して報告した。」

▷消費市場の運営状況

2025年の社会消費財小売総額が初めて50兆元の大台を突破し、前年同期比3.7％増の50兆1000億元に達した。消費の経済成長への寄与率は、前年比5ポイント上昇の52％に達した。

▷対外貿易の状況

2025年通年の中国の貿易額は前年同期比3.8％増の45兆4700億元に達した。うち、輸出は同6.1％増の26兆9900億元、輸入は同0.5％増の18兆4800億元だった。

▷外資導入の状況

2025年に全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比19.1％増の7万392社となった。実行ベース外資導入額は7476億9000万元だった。

産業別の実行ベース外資導入額を見ると、製造業は1855億1000万元、サービス業は5451億2000万元。ハイテク産業は2417億7000万元、そのうち電子商取引サービス業、医療機器・器具製造業、航空宇宙機器製造業などで高い伸びが見られた。

▷対外投資の状況

2025年における中国の対外直接投資は前年比7.1％増の1743億8000万ドルに上り、世界のトップクラスを安定して維持した。

25年末現在、中国が海外で設立した企業は5万社を超え、世界190ヶ国・地域に分布している。対外直接投資残高は9年連続で世界トップ3に入った。同時に、海外進出を果たした中国企業が毎年平均200万人超の雇用を生み出し、教育、衛生、環境保護、民生などの分野に関わる多くの施設に出資して建設を進めた。

▷関連データ

■2025年のGDP、前年比5％増となる140兆元の大台を突破

2025年における中国の国内総生産（GDP、速報値）は140兆1879億元に達した。不変価格で計算すると、前年比5.0％増となった。

国内外の経済環境が複雑に変化する中、中国経済は圧力を受けながらも前進し、新たな、より良い方向へと発展を遂げ、質の高い発展において新たな成果を収め、経済・社会の発展における主な目標を順調に実現し、「第14次五カ年計画（2021-25年）」の発展目標を無事達成した。

「第14次五カ年計画」期間中、中国の経済規模は110兆元、120兆元、130兆元、そして140兆元と、次々と大台を突破してきた。

■2025年の社会融資規模増加額、35兆元を突破

2025年通年の社会融資規模増加額は累計35兆6000億元となり、前年より3兆3400億元増加した。

2025年12月末時点で、広義マネーサプライ（M2）残高は前年同期比8.5％増の340兆2900億元となった。人民元建て貸出残高は同6.4％増の271兆9100億元となった。

適度に緩和的な金融政策の効果が着実に現れ、実体経済の安定的成長を力強く支えている。

■過去最高を更新！2025年の外国為替市場取引高は42兆6000億ドルに

2025年の中国外国為替市場取引高は42兆6000億ドルに達し、企業の為替ヘッジ比率は30％まで上昇し、いずれも過去最高を更新した。

2025年には、企業や個人などによる対外収支の合計は前年比10％近く増の15兆6000億ドルとなった。クロスボーダー資金は年初の純流出から純流入へと転じ、通年の純流入額は3021億ドルに達した。銀行間の為替取引も1966億ドルの黒字となった。

外国為替市場の需給はほぼ均衡を保ち、見通しも全体として安定しており、強い強靱性と活力を維持している。

■2025年中国における新エネ車の生産・販売台数がともに1600万台超に

2025年、中国の自動車の生産台数と販売台数がいずれも過去最多の3400万台を超え、17年連続で世界一の座をキープした。自動車の生産台数と販売台数は3年連続で3000万台以上をキープしている。

新たな原動力が加速度的に引き出されており、2025年における新エネ車の生産台数と販売台数がいずれも1600万台を超え、急成長を維持している。新エネ車の中国国内における新車販売台数が全体に占める割合は50％を上回り、中国の自動車市場をリードしている。

（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年1月28日