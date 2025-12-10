中央政治局会議の伝えた3つのシグナル

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国共産党中央政治局は12月8日の会議で、2026年の経済政策について分析・検討した。

「第15次五カ年計画（2026～30年）」の初年度となる2026年の経済政策の基調を決定する極めて重要なこの会議は、3つの力強いシグナルを伝えた。

（1）内需主導

2026年の経済政策の具体的方針において「内需主導を堅持し、強大な国内市場を構築する」が重要な位置を占めてることが注目される。

清華大学中国発展計画研究院の董煜常務副院長によれば、これは有効需要の不足が依然として短期的経済政策において解決を要する主要な問題であり、全国統一大市場構築の縦深的推進と強大な国内市場の構築を通じて解決する必要があることを示している。

2013〜2024年にかけて中国経済は年平均6.1％の成長を維持し、経済成長に対する内需の平均寄与率は93.1％に達した。経済成長を牽引する主動力である内需は、中国経済にとって極めて重要である。

粤開証券の羅志恒チーフエコノミストによれば、内需不足を解消し強大な市場を構築することは、より高水準の需給循環をより良く実現するだけでなく、外部の地政学的・経済的関係の改善にも有利であり、さらには中国経済の安定性を高め、外部の不確実性を回避・軽減するための重要な力となる。

（2）質的向上と効果増大

会議では、来年の経済政策において「安定の中で成長」「質的向上と効率向上」を堅持する必要性が指摘された。「安定の中で成長」という経済政策の全体的基調は引き続き不変だが、「質的向上と効率向上」という表現には、発展の方向性の深化が込められている。

董常務副院長によれば、これは初年度において「質の高い発展」という基調の貫徹・実施を揺るぎなく推し進めると同時に、政策実施において実際の価値と実効性をより重視し、マクロ政策の効果をより良く発揮させることを意味している。

中国経済は今では「質の高い発展」の段階に入り、質の面での有効な向上と量の面での合理的成長の実現をより重視している。

（3）統合効果

会議では、より積極的な財政政策と適度な金融緩和政策を継続し、既存政策と新規政策の統合効果を発揮し、カウンターシクリカル調整とクロスシクリカル調整を強化し、マクロ経済ガバナンスの実効性を確実に高めることが提起された。

「既存政策と新規政策の統合効果の発揮」というのは新しい表現だ。簡単に言えば、政策の「単独プレー」を避け、政策の協同性・体系性を強調するものだ。

董常務副院長によれば、これは会議で提起された「政策の先見性・的確性・協同性の強化」と同じ流れを汲んでおり、既存政策の効果を十分に発揮させると同時に、来年新規政策を打ち出す可能性も排除せず、既存政策の基盤の上に「足し算」を行い、相乗効果を高めて力を結集することを意味している。

会議では、今年の経済・社会発展の主要目標は順調に達成されるとの見方が示され、来年第15次五カ年計画の良いスタートを切るよう要求が出された。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月10日