2025年中国における新エネ車の生産・販売台数がともに1600万台超に
人民網日本語版 2026年01月15日15:37
中国自動車工業協会が1月14日に発表したデータによると、2025年、中国の自動車の生産台数と販売台数がいずれも過去最多の3400万台を超え、17年連続で世界一の座をキープした。自動車の生産台数と販売台数は3年連続で3000万台以上をキープしている。
新たな原動力が加速度的に引き出されており、2025年における新エネ車の生産台数と販売台数がいずれも1600万台を超え、急成長を維持している。新エネ車の中国国内における新車販売台数が全体に占める割合は50％を上回り、中国の自動車市場をリードしている。
