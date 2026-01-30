中国初の人型ロボット7S店が武漢に登場　広がる応用シーン

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

湖北省武漢市でこのほど、高さ1.3メートルの人型ロボット2台が午前10時ぴったりに動き出したかと思うと、正確にリズムを刻みながらくるくると踊り始めた。踊りが終わると、全国初の人型ロボット7S店（ディーラー）が正式に営業をスタートした。

自動車の4S店（ディーラー）は自動車の販売とアフターサービスを手がけるが、人型ロボットの7S店は何をするところだろうか。

7S店に足を踏み入れると、さまざまな「体型」や「身長」の人型ロボットが忙しそうに動いていた。ボールを蹴るロボット、商品を売るロボット、楽器を演奏するロボットなどさまざまだ。同店の胡龍丹店長は、「ここには17種類の人型ロボットがあり、価格は7999元（1元は約22.1円）から70万元までと幅広い。工業の製造現場、文化観光のガイド、ヘルスケア・介護、特殊な作業など10を超えるシーンでの応用が可能だ。人型ロボット7S店は販売、部品、アフターサービス、情報のフィードバックなどのサービスを提供するだけでなく、ソリューション、展示、トレーニングも提供し、全部で7つの機能を備えている。人型ロボットの部品、完成品からシーンでの応用に至る産業チェーン全体をほぼカバーしている」と話す。

7S店の入り口では、足の部分がロボット掃除機のようになった人型ロボットを大勢の来店者が取り囲んでいた。胡店長は、「『遠遊』と呼ばれるこのロボットは、高さが158センチメートル、重さが72キログラムで、毎秒1.5メートルの速さで進むことができる。生粋の『湖北人』で、湖北省の咸寧市中心病院で『働いて』9ヶ月になり、主に診療案内、説明、モグサのお灸などのサービスを提供する、湖北省で初めて病院での応用を実現した人型ロボットだ」と説明した。

「遠遊」は開発から製造までの期間がわずか半年。2025年4月に第1号機が誕生し、現在すでに大量生産の段階に入っている。開発した武漢手智創新科技有限公司の袁超社長は、「当社は人型ロボット自動製造ラインを4本建設し、『遠遊』の年間1500台生産を実現した」と話す。

人型ロボットは製造できるだけでなく、上手く使いこなす必要がある。湖北省は2025年6月、人型ロボットの「学校」となる人型ロボットイノベーションセンターを設立。生み出されたばかりの人型ロボットはセンターのデータ収集員の「指導」の下で、熟練した技能の習得を目指す。

人型ロボットが学習して勤務や生産など実際の価値を生み出すようにするため、武漢市は人型ロボット産業3年行動プランと関連政策措置を打ち出し、さまざまな応用シーンの開発を奨励している。武漢市科学技術イノベーション局の董丹紅局長は、「危険有害業務を扱う産業、自動車などの製造業、ヘルスケアや教育など民生に関わる産業のシーン開放を重点的に推進し、人間のできない作業、標準化レベルが高い作業、作業時間が長い作業を人型ロボットが担うようにする」と述べた。

現在、7S店での体験消費、販売、見学、ロボットリースなどの業務による売上高は60万元を超える。胡店長は、「7S店の背後には、湖北省の徐々に充実する人型ロボット産業エコシステムがある。今は人型ロボットができることには限界があるが、将来は必ず一般庶民の家庭で役立ったり、あらゆる産業にサービスを提供したりできるようになり、私たちの生活を支える重要なメンバーになるだろう」との見通しを示した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月30日