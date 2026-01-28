2月2日から始まる「春運」に向けて準備を整える高速列車がずらり

今年の「春運」（春節＜旧正月、今年は2月17日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）は2月2日から3月13日までの40日間で、中国全土の鉄道の利用者は前年同期比5.0％増の延べ5億3900万人に達すると予想されている。人民網が伝えた。

今月24日早朝、華中エリア最大の湖北省武漢区間の高速列車メンテナンス拠点では、メンテナンスが終わった列車が、ずらりと並んでいた。その姿は放たれる前の「矢」のようであり、「艦隊」のようにも見え、圧巻のオーラを放っていた。これらの列車は間もなく、「一家団欒」のために帰省する旅客を乗せて、中国全土を駆け巡ることになっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月28日