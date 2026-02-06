国台弁「『九二共識』は両岸関係発展の政治的基礎、台湾海峡の平和・安定の鍵」

国務院台湾事務弁公室（国台弁）の陳斌華報道官は5日の定例記者会見で、「九二共識」（92年コンセンサス）に関する質問に答えた際、「両岸が一つの家族であり、共に中国人であることが、両岸関係の基調だ。『九二共識』は両岸関係の発展の政治的な基礎であり、台湾海峡の平和・安定の鍵だ。我々は、『九二共識』の堅持、『台湾独立』への反対という共通の政治的基礎のもとで、中国国民党を含む台湾の各政党・団体及び各界の関係者と共に、交流や協力を強化し、良好な相互作用を維持し、両岸関係の平和的発展を共に推進し、両岸の同胞に幸福をもたらしていくことを望んでいる」と表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月6日