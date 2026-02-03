外交部「中国は平和を愛するすべての国と共に、日本右翼勢力の『再軍事化』を抑止しなければならない」

ロシアのショイグ安全保障会議書記がこのほど、日本の「再軍事化」加速に断固反対するというロシアの立場を表明したことについて、外交部（外務省）の林剣報道官は3日の定例記者会見で、「日本関連の問題における中露の立場は高度に一致している。日本の『再軍事化』加速は地域の平和と安定にとって脅威となり、国際社会及び地域諸国はこれに強く警戒している。中国は平和を愛するすべての国々と手を携えて、日本右翼勢力の『再軍事化』を抑止し、第二次世界大戦の勝利の成果と苦労して勝ち取った世界の平和を共に守らなければならない」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年2月3日