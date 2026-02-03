ロシア外相「日本の『再軍事化』加速はアジア太平洋の平和と安定を脅かす」

ロシアのラブロフ外相はこのほど、2025年のロシア外交の成果について取材を受け、日本の「再軍事化」に関する質問に対し、「日本が『再軍事化』のプロセスを加速していることは、アジア太平洋地域の平和と安定にとって脅威になる」と述べた。ロシア外務省が2日、公式サイトで伝えた。

ラブロフ外相は「日本政府は平和憲法による制約の撤廃、防衛予算の大幅な増額、攻撃的な軍事打撃能力の発展を通じて、米国及びその同盟国との軍事演習を増やし、『再軍事化』のプロセスを加速しようとしており、これはアジア太平洋地域の平和と安定にとって脅威になる」とした。

また、ラブロフ外相は「ロシアはすでに外交及び公のルートを通じて、アジア太平洋地域情勢の緊張を激化させ、国際安全保障を脅かすいかなる行為も容認できないとの明確なメッセージを日本側に伝えた」と表明。

さらに「露中両国は、引き続き第二次世界大戦の歴史の真実を断固として擁護し、歴史の改竄や『軍国主義的復讐主義』の台頭に共同で反対していく」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月3日