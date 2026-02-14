オランダ裁判所のネクスペリア経営調査めぐり中国がコメント

オランダの企業裁判所は、同国ナイメーヘンに本社を置く中国資本半導体メーカー「ネクスペリア（Nexperia）」の経営の不適切性について調査を始めると発表した。これについて、中国商務部（省）の報道官は11日、記者から中国のコメントを求められた際、「中国は関連の情報に留意している。当面の急務は、世界の半導体の供給チェーンを安定させることだと考えている。それは、中国とオランダを含む世界の半導体業界が共通利益のために求めている点だ。オランダが中国と向き合って進み、世界の半導体産業チェーンの安定を守るという大局から出発し、双方の企業が協議し、内部のもめ事を建設的に解決するためにプラスとなる条件を整えることを望む」とした。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月14日