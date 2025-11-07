中国商務部、ネクスペリアの半導体輸出問題についてコメント

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国商務部（省）の何亜東報道官は6日、オランダの半導体企業ネクスペリア（Nexperia）の輸出問題について記者からの質問に答えた際、「中国の輸出業者によるネクスペリア関連の輸出許可申請をすでに迅速に承認しており、条件を満たした輸出には免除措置を適用している」と述べた。

何報道官は、「オランダ政府によるネクスペリアの内部業務への不適切な介入が、世界の半導体生産・サプライチェーンの混乱を招いている。オランダ政府は中国が協議で繰り返して提示した合理的な要求を無視し、建設的な態度や行動を示さずに、世界のサプライチェーンの危機を悪化させている。これについて、オランダ側がすべての責任を負うべきだ」と強調した。

また何報道官は、「中国はグローバル半導体産業チェーン・サプライチェーンの安定・安全に対して責任ある態度を取り、中国の輸出業者によるネクスペリア関連の輸出許可申請をすでに迅速に承認しており、さらに条件を満たした輸出には免除措置を適用し、ネクスペリア中国法人の製品供給再開を促進するために努力してきた」とした。

さらに何報道官は、「中国は、オランダ政府が中国・オランダ間および中国・欧州間の経済貿易関係の大局や産業チェーン・サプライチェーンの安定・安全という観点から出発し、責任ある態度で中国と向き合って進み、企業の内部問題への介入を停止し、ネクスペリアの問題で建設的な解決策を見いだすことを願う」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月7日