イラン最高指導者ハメネイ師殺害について外交部がコメント

イランの最高指導者ハメネイ師の殺害について、外交部（外務省）報道官が1日、記者の質問に答えた。

【記者】イランの最高指導者ハメネイ師が米国とイスラエルによる空爆で殺害されたとの報道について、中国としてコメントは。

【報道官】イランの最高指導者に対する攻撃と殺害は、イランの主権と安全に対する重大な侵害、国連憲章の趣旨・原則と国際関係の基本準則に対する蹂躙であり、中国はこれに断固として反対し、強く非難する。

我々は、軍事行動を直ちに停止し、緊張した事態のさらなるエスカレーションを回避し、中東及び世界の平和と安定を共に維持するよう促す。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月2日