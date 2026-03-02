ファーウェイがU6GHz全シリーズ製品発表　6Gへスムーズに進化

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

「モバイル・ワールド・コングレス・バルセロナ（MWCバルセロナ）2026」がまもなくスペイン・バルセロナで開幕する。中国企業の華為（ファーウェイ）は開幕に先立つ3月1日、「今回のMWCでU6GHz全シリーズ製品を発表し、5G-A（5G-Advanced、5G高度化バージョン）ネットワークの性能向上と6Gへのスムーズな進化のために、系統的なソリューションを提供する」と明かした。

5G-Aとは、5Gの進化・強化版であり、5Gから6Gへの発展における重要な段階でもある。現在、5G-Aは世界の通信キャリアの間で主流の商用化技術となっており、業務の革新と将来の進化における焦点と見なされている。U6GHzの周波数帯は、帯域幅の広さやカバー範囲の広さといった特徴により、5G-Aの進化と商用化における重要な周波数帯になりつつある。

ファーウェイの説明によると、近く発表する予定のU6GHzフルシーンシリーズ製品は、マイクロセル、スモールセル、マイクロ波などをカバーする総合的な製品ラインナップであり、U6GHzが持つ帯域幅の広さという優位性をさらに生かし、人工知能（AI）の応用に必要な大容量・低遅延・優れた体験というコアニーズに正確に対応するものになるという。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年3月2日