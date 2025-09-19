ファーウェイがAIチップ「Ascend」シリーズのリリース計画発表

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

華為（ファーウェイ）の徐直軍副董事長兼輪番董事長は18日、上海市で開かれた華為の年次イベント「HUAWEI CONNECT 2025」において、同社のAIチップ「昇騰（Ascend）」の「950シリーズ」、「960シリーズ」、「970シリーズ」のリリース計画を明らかにした。

昇騰950シリーズは、「950PR」と「950DT」の2つのバージョンで構成されており、「950PR」は2026年の第1四半期（1-3月）に、「950DT」は2026年の第4四半期（10-12月）にそれぞれリリースされる計画だ。「昇騰960」は、2027年第4四半期に、「昇騰970」は2028年第4四半期にそれぞれリリースを予定している。

徐副董事長は、「当社は2018年に初めて『昇騰310』を、2019年に『昇騰910』をリリースして以降、AI基礎コンピューティングの研究開発とイノベーションに継続的に資金を投じてきた」とした。

そして、「『昇騰』は今後も進化し、中国、ひいては世界のAIコンピューティングのために、強固な基礎を築く」と語った。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月19日