ファーウェイがAIチップ「Ascend」シリーズのリリース計画発表
人民網日本語版 2025年09月19日15:30
（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）
華為（ファーウェイ）の徐直軍副董事長兼輪番董事長は18日、上海市で開かれた華為の年次イベント「HUAWEI CONNECT 2025」において、同社のAIチップ「昇騰（Ascend）」の「950シリーズ」、「960シリーズ」、「970シリーズ」のリリース計画を明らかにした。
昇騰950シリーズは、「950PR」と「950DT」の2つのバージョンで構成されており、「950PR」は2026年の第1四半期（1-3月）に、「950DT」は2026年の第4四半期（10-12月）にそれぞれリリースされる計画だ。「昇騰960」は、2027年第4四半期に、「昇騰970」は2028年第4四半期にそれぞれリリースを予定している。
徐副董事長は、「当社は2018年に初めて『昇騰310』を、2019年に『昇騰910』をリリースして以降、AI基礎コンピューティングの研究開発とイノベーションに継続的に資金を投じてきた」とした。
そして、「『昇騰』は今後も進化し、中国、ひいては世界のAIコンピューティングのために、強固な基礎を築く」と語った。（編集KN）
「人民網日本語版」2025年9月19日
注目フォトニュース
関連記事
- ファーウェイの新型3つ折りスマホ、Kirinチップ復活・マルチウィンドウ操作に初対応
- ファーウェイが新型スマートカー車種を複数発表 四川省成都
- 2025年「フォーチュン」中国テック企業50社 ファーウェイ・DeepSeek・CATLがトップ3
- ファーウェイ、中国スマホ市場で4年ぶりに首位を奪還
- 中国の国産「HarmonyOS」の開発者数が800万人を突破
- ファーウェイ、独自の「HarmonyOS」搭載の折りたたみ式PCを発表
- ファーウェイの2024年売上高は8621億元 端末事業が再び急成長軌道に
- ファーウェイ「Mate 70」シリーズ予約開始 すでに150万人突破
- ファーウェイ、中国初の完全独自開発OS「HarmonyOS NEXT」発表
- 予約400万人超！ ファーウェイが世界初三つ折りスマホを発表
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn