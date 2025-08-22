2025年「フォーチュン」中国テック企業50社　ファーウェイ・DeepSeek・CATLがトップ3

（写真著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

米経済誌「フォーチュン」の中国語版サイトは8月21日、2025年「フォーチュン」中国テクノロジー企業上位50社ランキングを発表した。トップ3には、華為（ファーウェイ）投資控股有限公司、DeepSeek（ディープシーク）、CATL（寧徳時代新能源科技股份有限公司）が並んだ。

このほか、トップ10には、中国種子集団有限公司、阿里巴巴（アリババ）集団控股有限公司、騰訊（テンセント）科技（深セン）有限公司、比亜迪（BYD）控股有限公司、北京字節跳動（バイトダンス）科技有限公司、杭州宇樹科技股份有限公司、大疆創新（DJI）が並んだ。聯想（Lenovo）集団有限公司は12位、順豊科技有限公司は17位だった。

同ランキングはディープシークについて、中国を代表する大規模言語モデル製品だと評価した。中国で独自開発された大規模言語モデルのDeepSeek-R1は、MMLU（大規模なマルチタスク言語理解）のベンチマークテストで88.5点を獲得した。ディープシークは世界のオープンソース大規模言語モデルの中でダウンロード回数がトップ10に入った。25年6月末時点で、ディープシークの月間アクティブユーザー数は1億6300万人に達し、世界のAIコンテンツ生成アプリで首位に立っている。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年8月22日