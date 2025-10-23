ファーウェイ独自開発「HarmonyOS」の新バージョンが発表

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

華為（ファーウェイ）技術有限公司は22日、独自のオペレーティングシステム（OS）「鴻蒙（HarmonyOS）」の新バージョンとなる「HarmonyOS 6」を発表し、初回対象となる端末製品90種類以上に向けて順次アップデートを開始した。

旧バージョンの「HarmonyOS 5」は2024年10月に発表され、オープンソースコードへの依存から脱却し、システムの基盤からアプリケーションまで完全な独自化を実現した。「HarmonyOS」のエコシステムは、中国のソフトウェア・モバイルエコシステムの分野でイノベーションを続ける重要なプラットフォームとなっている。25年10月22日時点で、「HarmonyOS 5」を搭載した端末製品は2300万台を突破した。

「HarmonyOS 5」と比較すると、「HarmonyOS 6」は動作の快適性、AI（人工知能）機能、セキュリティ保護、デバイス間連携、ユーザー体験などにおいて全面的な進化を実現した。

中国の主要インターネット企業によるアプリケーションは「HarmonyOS 6」に全面的に対応している。騰訊（テンセント）、阿里巴巴（アリババ）、字節跳動（バイトダンス）をはじめとするエコシステムのパートナーはイノベーション体験を次々に最適化し、微信（WeChat）、QQ、淘宝（タオバオ）、支付宝（アリペイ）、抖音（中国版TikTok）、今日頭条、美団外売、京東など複数のアプリがバージョンアップを実現している。騰訊はすでに60を越える関連製品に「HarmonyOS」を搭載しており、HarmonyOS版アリペイはこれまでに100以上のバージョンを正式リリースしているという。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月23日