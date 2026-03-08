【王毅外交部部長記者会見】中欧関係の発展には欧州側の正しい対中認識確立が重要

第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は北京時間3月8日午前10時に「中国外交政策と対外関係」について記者会見を行い、王毅中共中央政治局委員（外交部部長）が国内外の記者からの質問に答えた。

その中で王氏は中欧関係について、「中国と欧州の関係の安定性は双方の共通利益によるものであり、確定性は互恵・ウィンウィンによるものだ。中国と欧州の関係をうまく発展させるには、欧州が中国に対する正しい認識を確立することが非常に重要だ」と指摘した。

王氏はさらに、「相互依存はリスクではなく、利益が絡み合っていることは脅威ではない。開放と協力は経済の安全性を損なわず、壁を築き制限を設けても自らを孤立させるだけだ」としたうえで、「欧州の皆さんが保護主義の『スモール・ヤード』から脱却し、中国市場という『鍛錬の場』で腕を磨き、競争力を高めることを歓迎する」とした。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年3月8日