【王毅外交部部長記者会見】中国外交は世界的な混乱の中でかけがえのない中核的存在

第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は北京時間3月8日午前10時に「中国外交政策と対外関係」について記者会見を行い、王毅中共中央政治局委員（外交部部長）が国内外の記者からの質問に答えた。

その中で王氏は中国の元首外交について、「昨年、壮大な元首外交は大国間の対話と協調の新たな実践を切り開き、周辺国との善隣友好関係の新たな局面を強化し、グローバルサウスの大きな団結の新たな原動力を結集し、平和と正義を守る新たな強い声を発信し、重要な歴史的瞬間を数多く築き上げた」と指摘。

「習近平国家主席が自ら構想を描き、指揮する中国外交は不安定な世界に最も貴重な安定性と確実性を提供し、世界的な混乱の中でかけがえのない中核的存在だ」とした。

王氏はさらに、「習主席が提唱した一連の重要なイニシアティブと理念は卓越した戦略的先見性と広大な世界に対する思いを表し、百年間なかった変局がどこへ向かうべきかについて方向性を明確に示した」と指摘。

「元首外交は必ず中国と世界の関係をより前向きな方向へ導き、人類運命共同体構築が新たな境地を切り開き、中華民族が世界の平和と発展のために新たな貢献をするよう後押しするだろう」とした。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年3月8日