【王毅外交部部長記者会見】中露関係は終始「風は吹けども山の如く動かせず」

第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は北京時間3月8日午前10時に「中国外交政策と対外関係」について記者会見を行い、王毅中共中央政治局委員（外交部部長）が国内外の記者からの質問に答えた。

王氏は中露関係について、その関係は終始「風は吹けども山の如く動かせず」とし、「新時代の包括的な戦略的協力パートナーシップは新型国際関係の本質を反映し、 新型大国関係の方向を示している。中露関係は戦略面において独立自主であり、政治面においては高度な相互信頼を保ち、行動面においては密接に協力している」とした。

また、王氏は、中露関係の本質的特徴を「背中合わせ」とした上で、「外部の離間工作や圧力を恐れず、強固な戦略的強靭性を持っている。80年前、我々は戦後秩序確立のために、『中露による貢献』を果たした。80年後の今日、我々は多極的世界を迎えるために『中露によるエネルギー』を注いでいく」とした。（編集TG）

「人民網日本語版」2026年3月8日