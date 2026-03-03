王毅氏がオマーンのバドル外相と電話会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は2日、オマーンのバドル外相と電話会談を行った。

バドル外相は、「オマーンの仲介の下でイランと米国の交渉がかつてない進展を遂げたにもかかわらず、米国とイスラエルが既存の交渉成果を放棄し、戦争を発動したことは遺憾である。この戦争が続けば、さらなる人的被害と財産の損失をもたらすことになる。各方面は現在、共に努力し、できるだけ早期の停戦を推進すべきだ。中国は国連安保理の常任理事国として、常に国連憲章の趣旨と原則を順守しており、信頼できる積極的な力である。現在の敏感な時期と複雑な情勢の下で、中国が重要な役割を果たすことを望んでいる。オマーンは在オマーン中国国民および機関の安全を全力で守る」と述べた。

王氏は、「中国は湾岸諸国の正当な訴えを重視し、湾岸諸国が自国の主権と国家の安全を守ることを支持する。戦争の拡大は湾岸諸国の根本的かつ長期的利益に合致していない。湾岸諸国が自主・独立を強化し、外部の干渉に反対し、善隣友好を発展させ、団結と協力を増進し、自らの前途と運命を真に自らの手に掌握することを願う」と述べた。

「人民網日本語版」2026年3月3日