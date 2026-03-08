【王毅外交部部長記者会見】中日関係の行方は日本次第

第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は北京時間3月8日午前10時に「中国外交政策と対外関係」について記者会見を行い、王毅中共中央政治局委員（外交部部長）が国内外の記者からの質問に答えた。

王氏は今後の中日関係について、「中日関係がどこへ向かっていくのか、これは日本側の選択によって決まる。台湾の事務は中国の内政であり、日本が集団的自衛権を行使する権利はない。極東国際軍事裁判が審理したのは人類の良知であり、判決したのは歴史的公正だ。広範な日本国民にはどうか目を光らせて、今日においても身の程知らずの人物が再び現れ、過去の過ちを繰り返すことを許さないでほしい。すでに発展して壮大になっている中国と14億の中国人民は、いかなる人物も植民地支配の手先となり、侵略の判決を覆そうとすることを絶対に許さない」とした。（編集TG）

「人民網日本語版」2026年3月8日