外交部「日本が台湾問題でグレーゾーンを攻めて突破を企てることに断固反対」
人民網日本語版 2026年03月10日11:25
台湾の行政機関の責任者である卓栄泰がこのほど日本を訪問したことについて、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は9日の定例記者会見で関連質問に答え、次のように述べた。
この人物は悪だくみを抱き、日本へ赴き、「独立」を目論む挑発的な小細工を行った。このような行動は、まったく軽蔑すべきものである。
中国側は、台湾問題においてグレーゾーンを攻めて突破するという日本側の思い上がった企てに強く警戒しており、断固として反対する。挑発を黙認し、みだりに行動するならば、日本側は必ず代償を払うことになる。それによって生じる全ての結果の責任は日本側が負わなければならない。
中国側は引き続き「台湾独立」分裂勢力を断固として叩き、外部勢力による台湾問題への干渉に断固として反対し、国家の主権、安全、領土一体性を断固として守っていく。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年3月10日
