2023年に米国から返還されたパンダ「丫丫」が見違えるほどふっくらに！

ジャイアントパンダの「丫丫（Yaya）」を覚えているだろうか？2023年初め、米国のメンフィス動物園で飼育されていた「丫丫」は、健康状態が思わしくなく、痩せ細っていたため、ネットユーザーの注目を集め、ネット上には「丫丫が心配」といったコメントがあふれた。

その後、2023年4月末に、「丫丫」は中国に返還され、北京動物園に移された。それから2年以上が経ち、「丫丫」は見違えるほどふっくらした姿になっている。

北京動物園が最近公開した「丫丫」の最新動画を見ると、「丫丫」は毛並みがツヤツヤとしており、同動物園が北京市の西城区西直門外大街にあるため、「西直門のグランド・プリンセス」と呼ばれるようになっている。「丫丫」のコンディションは、米国で暮らしていた時と比べると、劇的な変化を遂げており、多くのネットユーザーから、称賛と祝福のコメントが寄せられている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月3日