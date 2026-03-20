中国商務部「中米は経済貿易協議メカニズムによる対話・意思疎通の強化に同意」

商務部（省）の何詠前報道官は19日、定例記者会見で中米経済貿易協議に関する質問に答えた際、「中米双方は両国首脳の重要な共通認識を指針とし、関税措置、二国間貿易投資の促進、協議で達した共通認識の維持といった双方が関心を寄せる経済貿易の議題をめぐり、率直で踏み込んだ建設的な交流と協議を行い、一連の新たな共通認識に達したとともに、今後も協議を継続する意向を示した。双方は経済貿易協力を発展させる業務メカニズムを検討・構築し、引き続き中米経済貿易協議メカニズムの役割を十分に発揮させ、対話と意思疎通を強化し、溝を管理・コントロールしつつ、実務協力を発展させ、二国間経済貿易関係の持続的で安定した好転の流れを後押ししていくことに同意した」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年3月20日