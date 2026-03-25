ここが重点！4つの数字に見るボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会
人民網日本語版 2026年03月25日14:52
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ボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会が3月24日から27日を会期として、海南省瓊海市博鰲（ボアオ）鎮の東嶼島で開催されている。アジアと世界の多くの国から政府要人、ビジネス界関係者、学術界関係者が今年も海南省に集まり、アジアと世界の発展などの議題について共に議論している。
今年の年次総会の重点は4つの数字にまとめることができる。
「1つのテーマ」：今年の年次総会のテーマは「共同の未来を築く：新たな情勢、新たな機会、新たな協力」。
「2つの視点」：グローバルな視点で見ると、世界経済は目下、深く調整が行われ、モデル転換が加速する時期にある。アジアの視点で見ると、世界経済の主要エンジンの役割が引き続き安定感を示し、グローバル発展協力の重要拠点という位置づけがより突出している。
「3つの歴史的座標」：今総会は、第15次五カ年計画（2026～30年）スタートの年にあたり、海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」事業がスタートしてから初めての通年の年度にあたり、またボアオ・アジアフォーラム成立25周年という節目にあたっている。
「4つの核心的議題」：今総会では、「世界の大勢を把握し、発展の方向性を牽引する」、「地域協力を深化させ、強靱な活力を喚起する」、「モデル転換・イノベーションを推進し、発展のポテンシャルを発揮させる」、「パートナーシップを強固にし、包摂・発展を実現する」という4つのテーマを重点として議論を展開する。（編集KS）
「人民網日本語版」2026年3月25日
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