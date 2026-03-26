AIが100億元規模のぬいぐるみ産業の発展を推進　河北省雄安新区

河北省雄安新区容城県軽紡城にある河北海発玩具有限公司では3月25日、社員が「AI玩具」の紹介をしていた。中国新聞網が伝えた。

雄安新区のぬいぐるみ産業は1980年代に始まり、現在では中国全土におけるぬいぐるみの主要集散地となっている。そして年間売上高は120億元（1元は約23.1円）を上回り、周辺地域の10万人以上の雇用を生み出している。河北海発玩具が開発したAI玩具「AIKids」は、16のオリジナルIPを擁し、対話機能や知育・付き添い機能など66種類の機能を搭載している。また、発明特許3件、実用新案特許2件、美術著作権30数件を有し、産業のアップグレードをけん引している。同社の主導のもと、容城エリアの玩具メーカー十数社が、AI玩具分野への進出を果たしている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年3月26日