北京の産業現場における科学技術人材、225万人規模に

2025年末時点で首都北京の産業現場における科学技術人材の規模は225万人に達しており、就業人口1万人当たりの産業現場科学技術人材の規模は200人となり、首都北京の質の高い発展およびハイレベルな人材拠点の構築を支える技能人材の基盤となっていることが、26日に開催された2026中関村フォーラム年次総会の分科フォーラム「産業現場科学技術人材イノベーション発展フォーラム」への取材で分かった。新華社が伝えた。

産業現場のエンジニアは、現場において産業技術イノベーションを牽引する中核人材だ。フォーラムで発表された「首都産業現場科学技術人材白書」によれば、産業現場の科学技術人材は主に現場エンジニアと高度技能人材で構成され、その規模は北京市の就業人口の2割を占める。平均年齢は40歳未満であり、卓越したエンジニアや国家レベルの熟練工、高度技能人材を中核とする、階層が整い構造の合理的な人材育成体系が形成されている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年3月27日