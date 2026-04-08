18衛星同時打ち上げ　中国、千帆コンステレーション第7回の衛星打ち上げに成功

海南商業宇宙発射場において4月7日午後9時32分、キャリアロケット「長征8号」が18衛星同時打ち上げの方式で、千帆コンステレーション第7回のネットワーク構築衛星を予定軌道に投入し、打ち上げは無事成功した。中央テレビニュースアプリが伝えた。

千帆コンステレーションは、中国独自の制御可能な低軌道衛星インターネットシステムであり、「一帯一路」（the Belt and Road）および中国企業の海外進出ニーズを主な対象として、高速・リアルタイム・安全・信頼性の高い空・宇宙・地上・海一体型の総合ソリューションとサービスを提供する。

今回の打ち上げミッションを担った長征8号は、長征8号シリーズの一員であり、「長征8号A」とともに太陽同期軌道における5トン級および7トン級の打ち上げ能力体系を構成し、中国の中低軌道衛星コンステレーション構築における打ち上げ能力を大きく向上させている。今年、長征8号は高頻度な打ち上げを行い、中国の低軌道衛星インターネットコンステレーションの構築と商業宇宙分野の質の高い発展を継続的に後押ししていく。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月8日