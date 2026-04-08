3413m！中国の極地氷床掘削が世界最深記録を更新

中国第42次南極観測隊が中国初となる南極氷床の温水掘削試験に成功し、掘削深度は3413メートルに達し、これまでの極地温水掘削における世界最深記録を塗り替えたことが4月7日、自然資源部（省）への取材で分かった。中央テレビニュースアプリが伝えた。

今年2月5日、中国第42次南極観測隊は東南極の「麒麟氷底湖」エリアにおいて、中国初となる南極氷床温水掘削試験を完了。3413メートルという深度を達成し、国際的な極地温水掘削の最深記録であった2540メートルを突破した。これは、中国が南極氷床の90％以上、および北極氷床の全域において掘削研究を行う能力を備えたことを示している。

△中国初の南極氷床温水掘削試験による氷床下の映像。

今回の現場試験の主な目的は、大深度氷床温水掘削システムの南極における応用検証を行うことだ。麒麟氷底湖を覆う氷床を貫通することで、今後の氷底湖の原位置観測や水域・湖底サンプルの採取に向けた汚染のない経路と、重要な技術的サポートを提供することを目指している。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月8日