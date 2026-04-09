盛り上がる「スポーツイベント経済」　都市の消費活力を喚起

アジアバドミントン選手権2026が7日、浙江省寧波市で開幕した。会期は6日間。会場の中では次々に白熱した試合が行われ、会場の外では「スポーツイベント経済」が同じように盛り上がりを見せている。公式グッズからブランドのポップアップ・ストア、さらにはホテル・宿泊サービスまで、スポーツイベントは消費を牽引し、都市の活力を喚起する新たなエンジンになろうとしている。

この大会の初日、公式ライセンスグッズ販売店の棚には40数種類のグッズがずらりと並んだ。シャトルの形をしたふわふわのストラップ、寧波のご当地マグネットなどの商品を、たくさんのバドミントンファンが買い求めた。

寧波オリンピックスポーツセンターに設置されたあるブランドのポップアップ・ストアは、開幕以来、人気が上昇し続けている。価格1880元（1元は約23.3円）の今回のアジア選手権ギフトボックスには、ラケット、ユニフォーム、ラケットケース、シャトルが入っており、たくさんのコアなファンが購入していた。

大会の人気は周辺のホテルにも直接影響を与え、稼働率が上昇した。多くのホテルが、大会をテーマにしたギフト、試合会場へのシャトルバス、レイトチェックアウトなど、ファンに向けた手厚いサービスを打ち出している。

寧波のあるホテルのマーケティングマネージャーの張帆さんは、「準決勝と決勝のチケットが売り出されると、たくさんのバドミントンファンから宿泊予約が入った。主に江蘇省、上海市からのお客様だ。ちょうど週末に準決勝と決勝が行われるので、当ホテルは今、満室の状態だ」と話した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月9日