「雪竜」号が帰還　中国第42次南極観測任務が無事完了

中央広播電視総台の「中国の声」の報道によると、中国第42次南極観測隊の極地観測砕氷船「雪竜」号が9日、上海に帰還し、観測隊は計画通りにすべての任務を無事完了した。

今回の観測を共同で支援した「雪竜2」号は現在、南極プリッツ湾において「秋季南大洋生態系」合同航海任務を遂行中で、5月下旬に上海へ帰還する見込みだ。今回の観測期間中、観測隊は中国初となる南極氷床における温水掘削試験を成功させ、国際的な極地温水掘削の最深記録を更新した。これは、中国が南極氷床の90％以上および北極氷床の全域で掘削研究を実施する能力を備えたことを示している。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月9日