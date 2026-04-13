第6回消費財博開幕 世界と中国の逸品が目白押し
人民網日本語版 2026年04月13日14:18
写真提供・新華社（撮影・蒲暁旭）
第6回中国国際消費財博覧会（消費財博）が13日から18日まで海南省で開催されている。第15次五カ年計画（2026～30年）スタートの年に中国で初めて行われる重要な展示会であり、海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」事業がスタートしてから初めての大型展示会でもある。
今回の消費財博は総展示面積が前回より1万3000平方メートル広くなり、海外からの出展品の割合が大幅に増加して65％となり、200点を超える新製品がお披露目される。
写真提供・新華社（撮影・蒲暁旭）
今回はAIスマートグラス、空飛ぶクルマ、自動配送など、最先端の科学技術と消費シーンが融合したイノベーション成果が展示され、世界初公開の一連の新製品が集中的に登場する。またより多くの「中国智造」（中国のスマート製造）が世界に紹介され、絶えず質が向上し高度化する中国スマート製造の技術力と総合的競争力が示される。
名誉招待国のカナダからは約40の企業・ブランドが出展し、過去最大規模の代表団が参加する。（編集KS）
「人民網日本語版」2026年4月13日
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