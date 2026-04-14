スペインのサンチェス首相「中国は必ず世界で将来重要な役割を果たす」

「中国は輝く時代を築きつつあり、必ずや世界において将来、重要な役割を果たすことになる」。中国を訪問中のスペインのサンチェス首相は13日午前、清華大学での講演でこう述べた。新華社が伝えた。

4年間で4度目の訪中となるサンチェス首相は、中国の目覚ましい発展を高く評価し、「中国はすでに世界最大の商品輸出国となっており、その工業と科学技術は世界の気候変動対策の進展を変えつつあるだけでなく、世界の貧困削減の取り組みも後押ししている」と述べた。

サンチェス首相は「現在、世界は多極化の構造が形成されつつあり、それは単なる権力の多極化ではなく、それ以上に繁栄の多極化でもある。これは世界にとって非常に重要だ。多極化はすでにこの世界の現実となっており、受け入れなければならない。一部の人々はゼロサム思考で現実を解釈し、一部の国々の成長を他国の損失と言っているが、このような解釈は誤りであるだけでなく危険であり、人類の未来の可能性も制限してしまう」と指摘した。

サンチェス首相は「人類の進歩は、溝を深めることではなく、一致団結することにある。多国間主義と国際協力を強化し、平和と相互尊重に基づき溝を管理し、より多くのグローバル公共財を提供してこそ、気候変動、不平等、貧困、疾病といった地球規模の重大な課題によりよく対処することができる。この過程において、大国間の協力がなければ目標は到底達成できない」と述べた。

サンチェス首相一行は同日、北京にある小米科技園も訪問。小米（シャオミ）グループの創業者である雷軍会長が同行して展示ホールを案内し、欧州市場における事業展開について説明した。サンチェス首相は自動車、スマートフォン、スマートホームなどの新製品を詳しく視察し、小米の自動車を体験し、スマートフォンで自撮りをし、「とても素晴らしい」と繰り返し称賛した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月14日