春になり心癒される自然の景色広がる河南省の太行大峡谷

春の清々しい陽ざしが心地よい季節となり、河南省安陽市の太行大峡谷では、山々が緑に覆われ、清流が流れ、モモの花が咲き乱れる春ならではの絶景が広がっている。人民網が伝えた。

太行大峡谷景勝地は近年、植生保護、生態系モニタリングといった措置を通して、環境を継続的に最適化している。今では、峡谷内は草木が青々と茂り、空気は澄んでいて、植生カバー率は90％以上に達している。高い所に登り、険しい山々が連なる壮大な景色を眺めたり、渓流に沿って歩いて、せせらぎに心を癒されたりして、独特の美しい大自然を肌で感じようと、各地から観光客が押し寄せている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年4月15日