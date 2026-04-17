第16回北京国際映画祭が開幕

国家電影局が指導し、中央広播電視総台と北京市人民政府が主催する第16回北京国際映画祭が16日夜、北京の懐柔雁栖湖国際会展中心（コンベンション・エキシビションセンター）で開幕した。今年は北京国際映画祭と、北京が開催地になった大衆電影百花賞が互いに輝きを競い合い、同市は国内で初めて、1年のうちに2つの大規模な映画イベントを開催する都市となった。

第16回北京国際映画祭では、コンペティション部門である「天壇賞」の審査および表彰、開幕式、北京上映会などの多彩なイベントが行われる。

今回の「天壇賞」には、139ヶ国・地域の1826作品の中から厳選された16作品がノミネートされた。北京国際映画祭の「天壇賞」は、設立以来、国際的な視野と多様な美学を堅持し続け、平等・開放的な姿勢で世界中の優れた映画作品を迎え入れ、中国と海外の映画芸術の交流と対話における重要な窓口となっている。

また、北京上映会では、世界各地から厳選された優れた映画作品約260作品が、京津冀（北京・天津・河北）地区の主要映画館やアート系映画館、劇場で、約800回上映される計画だ。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年4月17日