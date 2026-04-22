中国1-3月の宅配便取扱個数、前年比5.8％増の477億3000万個に

資料写真（撮影・耿玉和）

中国1-3月の郵政業界の郵便・宅配便取扱個数は前年同期比4.5％増の累計519億個に達したことが22日、国家郵政局への取材で分かった。このうち、宅配便取扱個数は同5.8％増の累計477億3000万個となった。

1-3月、郵政業界の業務収入は前年同期比3.1％増の累計1572億9000万元（1元は約23.3円）だった。このうち、宅配便による業務収入は同4.7％増の累計1304億7000万元となった。

業務別にみると、1-3月、同一都市内の宅配便取扱個数は前年同期比7.3％減の累計33億5000万個、都市間は同7％増の433億4000万個で、国際・香港特別行政区・澳門（マカオ）特別行政区・台湾地区向け宅配便は同1.7％増の10億4000万個となった。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年4月22日