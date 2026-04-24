ドローンによる洗浄作業で電力網の安全リスクを解消　寧夏・銀川

4月23日、大型マルチロータードローンを操作し、110キロボルト沙永線70号鉄塔の磁器製がいし装置の洗浄作業を行っている国網銀川電力供給公司送電運用検査センターの作業員。（ドローン写真）。

春の砂塵による電力網の安定稼働への安全リスクに対処するため、国網銀川電力供給公司送電運用検査センターは、送電線の磁器製がいし装置のドローンによる洗浄作業を実施している。新華網が伝えた。

4月23日、大型マルチロータードローンを操作し、110キロボルト沙永線70号鉄塔の磁器製がいし装置の洗浄作業を行っている国網銀川電力供給公司送電運用検査センターの作業員。（ドローン写真）。

4月23日、大型マルチロータードローンを操作し、110キロボルト沙永線70号鉄塔の磁器製がいし装置の洗浄作業を行っている国網銀川電力供給公司送電運用検査センターの作業員。

がいしの汚れは、送電線のトリップ事故を引き起こす要因の一つだ。従来の洗浄方法では、停電した状態で作業員が鉄塔に登って手作業で清掃する必要があり、多大な労力と時間を要するうえ、安全リスクも高かった。一方で、高圧洗浄装置を搭載した大型ドローンを活用することで、停電せずに洗浄作業を実施でき、清掃効率が大幅に向上し、電力網の安定運用を効果的に支えている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月24日