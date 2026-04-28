フウセイの稚魚の養殖場への導入ピークに　福建省寧徳市

気温が次第に上昇するのに伴い、福建省寧徳市の海上フウセイ養殖区では、稚魚の養殖場への導入がピークを迎えている。養殖業者は、ここ数日、海水温度が12度前後で安定している時期を狙い、フウセイの稚魚を次々と養殖場へ導入している。同市では今年、地元で育てたフウセイの稚魚約25億匹を導入する予定で、「海上の春の耕作」が秩序立てて進められている。新華網が伝えた。

寧徳市は、フウセイの国内主要産地で、全国の養殖フウセイの8割は同市から出荷されている。2025年、寧徳市のフウセイ生産量は22万2400トンに達し、全産業チェーンの生産額は200億元（1元は約23.4円）を上回った。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年4月28日