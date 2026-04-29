中国31省・自治区・直轄市の2025年の常住人口データ出揃う

中国31省・自治区・直轄市の2025年常住人口のデータが全て出揃った。2024年と比べて、常住人口が増えたのは、広東省、浙江省、新疆維吾爾（ウイグル）自治区、海南省、上海市、西蔵自治区、寧夏回族自治区の7省・市・自治区だった。なかでも、増加幅が最も大きかったのは広東省で、79万人が増加した。第一財経が伝えた。

省の人口増加には自然増加と社会増加の2種類がある。2025年、広東省の社会増加は引き続き高水準をキープし、新たに約50万人が流入した。近年、現地産業の発展と高度化により、人材と人口がさらに集まるようになっている。広東省の域内総生産は37年連続で全国トップをキープし、中国のGDPの10分の1以上を占めている。また、広東省のサービス業の付加価値、輸出入総額、地方一般公共予算収入といった多くの指標も引き続き全国トップをキープした。

福建省や江蘇省、河北省、遼寧省、湖北省、重慶市、天津市などは、常住人口こそ減少したものの、社会増減を見ると、引き続き増加をキープしている。

人口流動の動向について、中小都市研究院の牛鳳瑞院長は、「人口の全国における分布を見ると、農村人口が都市部に流れる状況が続いており、都市化率が高まり続けている。また、人口が長江デルタや珠江デルタの経済圏に集まる状況も続いている」と分析している。

産業が発展するにつれて、中国の中部・西部の一部の省も、人口の純流入が多い地域となっている。その他、各省の内部では、人口が省都を含む中心都市へと集まるようになっている。第一財経がまとめた内容によると、現時点でデータを発表している中心都市のうち、2025年の常住人口が10万人以上増加した都市は、湖南省長沙市と山東省済南市だった。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年4月29日