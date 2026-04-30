外交部、日本に遺棄化学兵器処理の加速を改めて要求

「化学兵器禁止条約（CWC）」の発効から4月29日で29年になる。外交部（外務省）の林剣報道官は29日の定例記者会見で、「中国側は一貫して日本側に対し、CWC及び中日両政府間の覚書の規定に従い、日本が遺棄した化学兵器を早期に全面的かつ徹底的に廃棄するよう促してきた」とした。

その上で林報道官は、「遺棄化学兵器による危害を一掃することは、日本が回避することのできない責任だ。我々は日本側に対し、歴史的責任及び現実的責任をしっかりと直視し、条約の定めた義務を履行し、埋設に関する手がかりを全面的に提供し、投入を拡大し、遺棄化学兵器の処理プロセスを加速させ、中国国民に清浄な土地を返すよう、改めて要求する」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月30日