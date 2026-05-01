東京裁判公判記録の中国語版全訳本が刊行 翻訳に10年以上

「極東国際軍事裁判公判記録・全訳本」の刊行記念式および記念シンポジウムが4月30日、浙江省紹興市の浙江越秀外国語学院で行われた。第1巻から第40巻まで総字数が2000万字を超えるこの記録は、10年以上の歳月をかけて翻訳作業が完了し、世界初の中国語版の完全な東京裁判の記録となる。人民日報が伝えた。

本イベントは浙江越秀外国語学院、上海交通大学戦争裁判・世界平和研究院、上海交通大学出版社の共催によるものだ。複数の大学の専門家が、中国国内でのこの分野における文献の系統的な翻訳・整理・出版の不足を補う重要な成果である同記録の登場を見守った。

今年は東京裁判開廷80周年に当たり、世界の百年間なかった変局と地域の情勢が複雑に絡み合う現在、この中国語版の完全な公判記録の刊行は、事実関係を正しく伝え、歴史的正義を守り抜くことに資すると同時に、歴史を鏡とし、世界平和を守ることにも資する。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月1日