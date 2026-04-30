ロシア外務省「東京裁判は全人類にとって重要な意義を持つ」

ロシア外務省のザハロワ報道官は29日、「東京裁判は法的にも全人類のレベルにおいても重要な意義を有する」と述べた。新華社が伝えた。

ザハロワ報道官は同日の記者会見で、東京裁判開廷80周年に関する質問に対し、「第二次世界大戦時に日本軍国主義の犯した人道に対する罪に時効はなく、これらの犯罪行為の解明作業は今後も継続される。ロシアは日本軍国主義による犯罪行為をさらに明るみに出すために全力を尽くしており、関連情報を体系的に公表していく」と述べた。

また、「第二次世界大戦時、日本はアジア諸国を奴隷化し、民間人に対して残虐非道な犯罪行為を犯した。日本政府は歴史の教訓を汲み取り、『再軍事化』や第二次世界大戦時の戦争犯罪を忘却しようとする現在のやり方を放棄すべきだ」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月30日