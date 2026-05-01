何立峰副総理が米財務長官、通商代表とオンライン会談

中米経済貿易協議における中国側代表を務める国務院の何立峰副総理は4月30日夜、米国のベッセント財務長官およびグリア通商代表とオンラインで会談した。新華社が伝えた。

双方は中米両国首脳が韓国・釜山での会談および歴代のオンライン会議で達した重要な共通認識を着実に実施し、互いが関心を寄せる経済貿易問題のより適切な解決と実務的協力のさらなる展開について、率直かつ踏み込んだ、建設的な意見交換を行った。中国側は最近の米国の中国に対する経済貿易制限措置に重大な懸念を表明した。双方は中米経済貿易協議メカニズムの役割を引き続き十分に発揮させ、共通認識を絶えず深め、溝を管理・コントロールし、協力を強化して、中米経済貿易関係の健全で安定的かつ持続可能な発展を促進していくことで一致した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月1日