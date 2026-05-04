中国、「カイロ宣言」採択の地エジプト・ギザのホテルに記念碑建立

「カイロ宣言」は第二次世界大戦の終結に重要な役割を果たし、台湾が中国の領土の不可分の一部であると確認した重要な歴史的根拠および法律的根拠であり、その後発表され「カイロ宣言」の条項の履行を再確認した「ポツダム宣言」など一連の法的拘束力を備えた文書とともに、第二次世界大戦後の国際秩序を構築した重要な文書だ。「カイロ宣言」がエジプト・ギザのミナ・パレス・ホテル（当時。現在はマリオット・メナ・ハウス）で採択されたことを記念して、中国はこのほど同ホテルに記念碑を建立した。記念碑のある一帯は現在、修繕作業が進められており、終了後は一般公開されるという。（編集KS）

エジプト・ギザのマリオット・メナ・ハウスに建立された「カイロ宣言」記念碑。

「カイロ宣言」記念碑に刻まれた碑文。

「人民網日本語版」2026年5月4日