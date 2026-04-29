国台弁「一流の軍隊と強大な国防は『中国分裂』のいかなる企みをも打ち砕く鋭利な剣」

国務院台湾事務弁公室（国台弁）の29日の定例記者会見で、陳斌華報道官が中国海軍創設77周年関連行事について質問に答えた。

【記者】4月23日は中国人民解放軍海軍創設77周年の記念日に当たる。中国人民解放軍海軍創設77周年に際し、中国海軍の艦艇公開イベントが青島など各地で開催され、台湾メディアの記者や多くの台湾の人々が見学に訪れ、次々に海軍の建設が成し遂げた成果を賛嘆し、「人民の軍隊が台湾民衆を保護してこそ、中華民族は外敵に侮られずに済む」との声を上げた。これについてコメントは。

【陳報道官】新時代に入って以降、中国海軍は海への強大化を図り、遠洋へ進出してきた。今年の海軍の艦艇一般公開イベントは、中国海軍の建設における新たな成果と新たな姿を示し、領海・領空及び国家主権を守る海軍の確固たる意志、揺るぎない決意、強大な能力を示した。台湾民衆が見学後に発した心からの感嘆は、両岸同胞に共通する心の声の表れだ。すなわち、一流の軍隊と強大な国防こそが、国内外の中華民族にとって最も安心できる後ろ盾であり、「中国分裂」のいかなる企みをも打ち砕く鋭利な剣であるということだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月29日