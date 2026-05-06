第139回広州交易会が閉幕　海外バイヤー約31万4000人が来場

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第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が5月5日、広東省広州市で閉幕した。5月4日時点で、220の国・地域から前回より1.1％増の約31万4000人の海外バイヤーが来場した。407社の大手バイヤー企業と154の海外商工団体も参加した。

今回の広州交易会には3万2000社を超える企業が出展した。そのうち、「専精特新（専門化・精密化・特徴化・新規性）」や「特定分野で世界シェアトップ」などの称号を持つ優良企業はいずれも過去最多となる1万1000社を超えた。

また、展示エリアは179に拡大し、スマートウェアラブル、ディスプレー技術、コンシューマー向けドローン、プレハブ住宅・ガーデン施設など9つの特別エリアが新設された。より多くの新企業、新製品、新技術が世界市場へ進出し、世界の消費者にサービスを提供している。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年5月6日